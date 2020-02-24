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Україна провела навчальні стрільби на Азовському морі

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 15:31
Україна провела навчальні стрільби на Азовському морі
Фото: навчання в Азовському морі (facebook.com/pressjfo.news)

Українські кораблі вразили навчальні мішені на відстані 1 кілометра

Українські військові провели навчальні стрільби на Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни" разом з кораблем спеціального забезпечення "Онікс" Морської охорони відпрацювали спільний вихід у море і навчальні артилерійські стрільби.

Також повідомляється, що, попри шторм, екіпажі вразили з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм, всі навчальні цілі. Відстань до мішеней становила близько 1 кілометра, і, не дивлячись на хвилі, вони були вражені.

Крім того, катери російської ФСБ не обійшли увагою українські навчання, вийшли на зв'язок, запросили координати українських катерів і попередили про особливий статус проходження Керченської протоки.

Спільні навчання корабельно-катерної групи ВМС України та морської охорони ДПСУ. Відео

В акваторії Азовського моря пройшли спільні навчання корабельно-катерної групи ВМС ЗС України та морської охорони Держприкордонслужби України.Відео

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати провели військові навчання на випадок можливого російського ядерного удару з боку по Європі. Російський МЗС засудив обробку американською стороною сценаріїв нанесення ядерного удару по цілях в Росії.

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