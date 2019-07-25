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В Одеській області пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха"

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 12:16
В Одеській області пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха"
Фото: РНБО (rnbo.gov.ua)

Випробування пройшли успішно

В Одеській області пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки та оборони.

За словами заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, стрільби відбулися успішно.

"Сьогодні на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження… Рада національної безпеки і оборони України ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, "Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що Міністерство оборони завершило державне випробування реактивної системи залпового вогню "Вільха". Міністр оборони Степан Полторак підкреслював, що систему планується поставити на озброєння разом з модернізованими ракетами "Вільха-Р".

Як писало РБК-Україна раніше, з 22 по 24 травня в Одеській області пройшли випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" і "Нептун".

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