Фото: РНБО (rnbo.gov.ua)

Випробування пройшли успішно

В Одеській області пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки та оборони.

За словами заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, стрільби відбулися успішно.

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"Сьогодні на Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження… Рада національної безпеки і оборони України ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню", - сказано у повідомленні.

Слід зазначити, "Вільха" - розробка конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що Міністерство оборони завершило державне випробування реактивної системи залпового вогню "Вільха". Міністр оборони Степан Полторак підкреслював, що систему планується поставити на озброєння разом з модернізованими ракетами "Вільха-Р".

Як писало РБК-Україна раніше, з 22 по 24 травня в Одеській області пройшли випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" і "Нептун".