Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 41 людину

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - написала вона.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 30 квітня, коли українській стороні вдалося звільнити 14 осіб - 7 військовослужбовців та 7 цивільних.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України сторони провели 9 обмінів полоненими. Вдалося звільнити 324 особи.

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