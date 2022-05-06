RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна провела черговий обмін полоненими: врятували 41 людину

Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 травня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Врятували 41 людину, з яких 28 - військові і 13 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних. Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України", - написала вона.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 30 квітня, коли українській стороні вдалося звільнити 14 осіб - 7 військовослужбовців та 7 цивільних.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України сторони провели 9 обмінів полоненими. Вдалося звільнити 324 особи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ВерещукОбмін полоненими