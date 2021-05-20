На "Антонові" почали збірку Ан-178 для армії. Вже зробили перший фюзеляж
На авіаційному заводі "Антонов" почали збірку літаків Ан-178 для української армії. Сьогодні відбулася церемонія викочування першого фюзеляжу.
Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.
За його словами, минулого року "Антонов" отримав замовлення під державні гарантії на будівництво трьох військово-транспортних літаків Ан-178-100р. Контракт розрахований до 2024 року, але перший літак планують передати українським військовим вже навесні 2023 року.
"Сьогодні на ДП "Антонов" відбулася офіційна церемонія викочування першого фюзеляжу Ан-178-100р для потреб Повітряних сил ЗСУ. Звичайно, попереду ще багато роботи - інтеграція імпортозаміщених комплектуючих, етап випробувань і т.д., але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблено", - зазначив Уруський.
Фото: церемонія викочування фюзеляжу (РБК-Україна)
Фото: церемонія викочування фюзеляжу (РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вперше за роки незалежності замовила українському підприємству виробництво літаків для потреб армії.
Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого року заявляв, що витрати на армію скорочувати не будуть.