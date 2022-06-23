Україна провела евакуацію з Лисичанська: скільки людей вивезли

Українські поліцейські та рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. З міста вивезли 34 особи, зокрема дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумовий вантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 особи. Волонтери також щодня збирають охочих по селах громад", - розповів Гайдай.

За його словами, кількість охочих евакуюватися значно зросла через посилення обстрілу російськими окупантами населених пунктів області.