Україна провела евакуацію з Лисичанська: скільки людей вивезли

Українські поліцейські та рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. З міста вивезли 34 особи, зокрема дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумовий вантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 особи. Волонтери також щодня збирають охочих по селах громад", - розповів Гайдай.
За його словами, кількість охочих евакуюватися значно зросла через посилення обстрілу російськими окупантами населених пунктів області.
Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька і в напрямку Тошківка-Золоте.
Також ми писали, що росіяни захопили Тошківку Луганської області та намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ - Бахмут.
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