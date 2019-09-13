Україна планує приєднатися до енергоринку ЄС в 2025 році, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами прем'єра, Україна хоче лібералізувати свій енергоринок

Україна планує приєднатися до європейського енергетичного ринку вже в 2025 році. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюланд, передає "Урядовий портал".

Як повідомив прем'єр-міністр, українська влада має намір лібералізувати свій енергоринок. Гончарук впевнений, що Україна зможе приєднатися до енергоринку Європи вже в 2025 році.

"Ми зацікавлені в естонському досвіді інтеграції до європейського енергетичного ринку. В наших планах приєднатись до енергоринку Європи вже в 2025 році", - зазначив він.

Очільник уряду додав, що Україна також хоче відмовитися від Житлового та Трудового кодексів, які були прийняті в 60-х роках минулого століття. Гончарук наголосив, що ці кодекси є абсолютно неефективними.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель повідомив, що Київ найближчим часом планує реалізувати положення Меморандуму співробітництво в сфері енергетики з Польщею і США. Меморандум був підписаний 31 серпня під час зустрічі української делегації з міністром енергетики США Ріком Перрі в Польщі.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський обговорив з сенаторами США питання підтримки України у сферах енергетики та безпеки. Сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема, підкреслили важливість диверсифікації постачання в Україну енергоносіїв шляхом налагодження їх поставок з США.