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Україна проведе в ООН засідання з протидії дезінформації

Автор: РБК-Україна

У середу, 7 липня, Україна проведе в штаб-квартирі ООН онлайн-засідання високого рівня на тему протидії дезінформації. У засіданні також візьмуть участь США, Литва, ЄС, Корея, Коста-Ріка, Гана і Департамент глобальних комунікацій Секретаріату ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

У засіданні візьмуть участь, зокрема, перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник Міністра закордонних справ Литви Арнольдас Пранкевічюс, в.о. керівника Департаменту ООН з глобальних комунікацій Махер Нассер, представник відділу по боротьбі з недостовірною інформацією компанії Facebook, керівники дипломатичних місій іноземних держав, аналітики та експерти.

"Мета заходу - ознайомити держав-членів ООН та неурядові організації з кращими практиками перевірки фактів та джерел інформації як ефективного інструменту протидії поширенню дезінформації та неправдивих відомостей", - йдеться у повідомленні.

Також учасники обговорять подальші заходи в рамках Глобального тижня медійної та інформаційної грамотності в жовтні.

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