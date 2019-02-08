Україна проведе зенітно-ракетні навчання біля Криму

У стрільбах будуть задіяні комплекси "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300

В Украине на 2019 год запланировано проведение четырех учений с боевой стрельбой из зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook.

В министерстве уточнили, что первые учения с участием зенитных ракетных комплексов, в которых обстановка будет максимально приближена к боевой, состоятся в феврале на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области вблизи Крыма.

В них будут задействованы зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300 П/ПО/В1.

"Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П", - сообщил начальник зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский.

Он добавил, что дивизии вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой.

В Минобороны отмечают, что такие учения связаны с угрозами со стороны России.

Напомним, морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями ООС отработали учебные маневры в Азовском море по отражению вражеского нападения с моря.