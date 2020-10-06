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Україна не проти розміщення британських десантників на своїй території

Автор: Игорь Литвиненко

Україна не проти розміщення на своїй території британських десантників. У вересні десантники з Британії взяли участь у навчаннях на території Миколаївської області.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна не проти частіше проводити спільні навчання з британськими військовими.

"Якщо вони там (британські десантники в Миколаївській області - ред.) десантуються і залишаться, ми теж не будемо заперечувати. З першого дня російської агресії Британія була поруч і надавала практичну підтримку, і не тільки у військовому плані", - сказав Кулеба.

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За його словами, між Україною і Британією йде плідна співпраця.

"Не даремно саме британські десантники десантувалися. Це все результат дуже наполегливої і плідної роботи, яка не залежить від того, чи є Британія в нормандському форматі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, в середині вересня в Миколаївській області пройшли військові навчання "Об'єднані зусилля-2020". Вони проводилися у відповідь на російські навчання в Криму. При цьому участь у них взяли британські десантники.

Також РБК-Україна писало, що Британія зацікавлена у військовому партнерстві з Україною.

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Новини України ВеликобританияДмитро КулебаВДВ