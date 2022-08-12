Україна просить США ввести санкції проти всіх російських банків
Україна закликає США ввести санкції проти всіх приватних банків Росії. Київ хоче, щоб Вашингтон щотижня оновлював санкційний список.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України в США Оксани Маркарової в інтерв'ю Bloomberg.
За словами посла, український уряд хоче, щоб США додавали до свого списку санкцій пару банків на тиждень.
"Санкції так само важливі, як і зброя", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, в червні набули чинності санкції проти трьох великих російських банків - Сбербанку, Россельхозбанку і Московського кредитного банку. Вони були відключені від системи SWIFT.
Як відомо, цього тижня набув чинності п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії із забороною на імпорт російського вугілля.
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