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Україна просить ООН скоординувати зусилля з пошуку вакцини від коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:33
Україна просить ООН скоординувати зусилля з пошуку вакцини від коронавірусу
Фото: зустріч Ігоря Жовкви з Оснат Лубрани (president.gov.ua)

Українські фахівці також залучені до розробки вакцини

Українська сторона в рамках зусиль з пошуку вакцини від коронавірусу просить ООН скоординувати співпрацю вітчизняних фахівців з їх іноземними партнерами. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сьогодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч з гуманітарних координатором в Україні Оснат Лубрани.

"Заступник керівника Офісу Президента закликав представницю ООН сприяти залученню можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців - вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавіруса, з їх іноземними партнерами з метою консолідації відповідних міжнародних зусиль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що розробка та випробування вакцини від нового коронавірусу займуть не менше року.

На сьогодні відомо, що в світі розробляються близько 20 вакцин проти COVID-19. Науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють роботи по розробці вакцини і вже починаються їх клінічні випробування.

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