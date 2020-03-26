Україна просить ООН скоординувати зусилля з пошуку вакцини від коронавірусу

Фото: зустріч Ігоря Жовкви з Оснат Лубрани (president.gov.ua)

Українські фахівці також залучені до розробки вакцини

Українська сторона в рамках зусиль з пошуку вакцини від коронавірусу просить ООН скоординувати співпрацю вітчизняних фахівців з їх іноземними партнерами. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сьогодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч з гуманітарних координатором в Україні Оснат Лубрани.

"Заступник керівника Офісу Президента закликав представницю ООН сприяти залученню можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців - вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавіруса, з їх іноземними партнерами з метою консолідації відповідних міжнародних зусиль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що розробка та випробування вакцини від нового коронавірусу займуть не менше року.

На сьогодні відомо, що в світі розробляються близько 20 вакцин проти COVID-19. Науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють роботи по розробці вакцини і вже починаються їх клінічні випробування.