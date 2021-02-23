Україна поскаржилася на Росію в ООН: не хоче допрацювати узгоджені рішення ТКГ

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця поскаржився на Росію під час спеціального засідання Генеральної асамблеї ООН щодо Донбасу. Кислиця заявив, що Москва відмовляється допрацювати узгоджені рішення Тристоронньої контактної групи.

"Попри всі наші зусилля, робота ТКГ заблокована під різними приводами. Росія відмовляється доопрацювати ті рішення, які були узгоджені на рівні експертів. Додаткові заходи щодо режиму припинення вогню перебувають під загрозою через провокації Росії", - заявив він.

Як розповів Кислиця, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук представив "значний список кроків", які готовий зробити Україна для врегулювання конфлікту на Донбасі мирними засобами.

Нагадаємо, нещодавно Кравчук заявив, що Україна готова продовжувати консультації в рамках ТКГ, але тільки у випадку, якщо вони будуть мати дієвий практичний сенс.

Крім того, Кравчук говорив, що домовлятися з Росією "практично неможливо". Він також не бачить перспектив просування в переговорному процесі.