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Україна поскаржилася на Росію в ООН: не хоче допрацювати узгоджені рішення ТКГ

Новость на русском → Нью-Йорк, Вівторок 23 лютого 2021 17:38
Україна поскаржилася на Росію в ООН: не хоче допрацювати узгоджені рішення ТКГ Фото: Сергій Кислиця (flickr.com unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця поскаржився на Росію під час спеціального засідання Генеральної асамблеї ООН щодо Донбасу. Кислиця заявив, що Москва відмовляється допрацювати узгоджені рішення Тристоронньої контактної групи.

Засідання Генасамблеї ООН транслювалося в YouTube.

Як розповів Кислиця, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук представив "значний список кроків", які готовий зробити Україна для врегулювання конфлікту на Донбасі мирними засобами.

"Попри всі наші зусилля, робота ТКГ заблокована під різними приводами. Росія відмовляється доопрацювати ті рішення, які були узгоджені на рівні експертів. Додаткові заходи щодо режиму припинення вогню перебувають під загрозою через провокації Росії", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно Кравчук заявив, що Україна готова продовжувати консультації в рамках ТКГ, але тільки у випадку, якщо вони будуть мати дієвий практичний сенс.

Крім того, Кравчук говорив, що домовлятися з Росією "практично неможливо". Він також не бачить перспектив просування в переговорному процесі.

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