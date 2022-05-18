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Україна просить Нідерланди підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії, - Кулеба

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Гаага, Середа 18 травня 2022 01:22
Україна просить Нідерланди підтримати створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна просить Нідерланди підтримати її ідею про створення спеціального трибуналу з розгляду справ про злочини Росії. Міністр направив звернення до нідерландського колеги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я завжди віддаю перевагу справедливості. Тому Україна просить Нідерланди підтримати її ідею створення спеціального трибуналу. Я направив листи десяткам міністрів закордонних справ, включаючи Вопке, пропонуючи цю ідею для розгляду. Я з нетерпінням чекаю позиції Нідерландів", - сказав він.

Кулеба висловив сподівання, що Нідерланди також приймуть пропозицію президента і приєднаються до відновлення України, зокрема, в рамках ініціативи про патронат над українськими регіонами.

"Це великий проєкт. Це також велика частина розкриття справжнього партнерства і дружби, що існують між нами", - зазначив він.

Своєю чергою міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зазначив, що позиція Нідерландів - робити те, що ефективно і дійсно допомагає Україні.

"Наше головне завдання - переконатися, що ми допомагаємо українцям. Також ми повинні переконатися, що ми координуємо свої дії з нашими європейськими друзями. Так що зробімо все можливе, щоб допомогти країні", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні свідчення і докази порушень, скоєних під час вторгнення РФ з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

Нагадаємо також, що до розслідування злочинів армії РФ в Україні приєднався Офіс прокурора МКС.

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Дмитро Кулеба
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