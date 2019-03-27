Україна проінформувала Раду Європи та ЄС про затримання у Криму

Україна проінформувала генерального секретаря та послів держав-членів Ради Європи про системні затримання в Криму кримських татар. Про це повідомляє Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба в Facebook.

Кулєба зазначив, що цього разу Україна очікує не лише на чергове висловлення стурбованості, а на конкретні кроки із захисту прав кримських татар.

"Якщо ці кроки будуть хоча б на 50% такі ж енергійні, як спроби деяких впливових сил в РЄ повернути Росію в ПАРЄ, видавши їй індульгенцію за агресію проти України, права людей в окупованій зоні будуть захищені. А то у нас так виходить: якщо треба допомогти Росії, то і засідання скликаються, і документи готуються, і юристи обґрунтовують позиції, і лунають заяви про потребу конструктиву. А коли треба захищати жертв російської окупації, то зараз максимум що можна вичавити з РЄ, це заяву про стурбованість", - заявив він.

Кулєба зазначив, що в РЄ зараз часто питають, чи стане позиція України щодо Росії більш м‘якою та поступливою після виборів.

"Дуже тут деякі на це чекають. Не йметься людям. Я не знаю, чим завершаться вибори, але для мене тут вибору немає: я буду і надалі вгризатися в нашу позицію. Інакше навіщо тоді це все?", - зазначив він.

Також посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському Союзі в Twitter заявив, що РФ сьогодні здійснила найбільшу хвилю порушень прав людини в Криму.

"5-річчя прийняття резолюції ООН: обшуки в 27 будинках кримських татар, затримані щонайменше 10 осіб. Ми інформуємо партнерів по ЄС про жахливий розгоні людей і вимагаємо рішучих заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криму російські силовики затримали уже 16 активістів. Зокрема, ФСБ погрожує відкриттям кримінальної справи тим, хто прийшли підтримати затриманих. МЗС України вже висловив протест Росії і закликав її негайно звільнити всіх затриманих активістів.