Австрія впевнено перемогла Північну Македонію в групі збірної України

Збірна Австрії впевнено обіграла Північну Македонію в першому турі Євро-2020. У групі з цими командами і Україна.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 18-й хвилині відкрив рахунок Штефа Ляйнер, а через 10 хвилин Горан Пандев забив перший гол Північної Македонії в історії на чемпіонаті Європи. Сам він вперше відзначився на Євро в 37 років.

У другому ж таймі забивали тільки австрійці. Дотиснути суперника вдалося ближче до кінця поєдинку. На 78-й хвилині святкував Міхаель Грегорич, а на 89-й контрольний постріл стався від Марко Арнаутовича.

У підсумку Австрія перемогла 3:1 і очолила групу. Але це може бути тимчасово, до матчу Нідерланди - Україна.