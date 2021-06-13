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Австрія впевнено перемогла Північну Македонію в групі збірної України

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Бухарест, Неділя 13 червня 2021 21:00
Австрія впевнено перемогла Північну Македонію в групі збірної України
Автор: Роман Тверденко

Збірна Австрії впевнено обіграла Північну Македонію в першому турі Євро-2020. У групі з цими командами і Україна.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 18-й хвилині відкрив рахунок Штефа Ляйнер, а через 10 хвилин Горан Пандев забив перший гол Північної Македонії в історії на чемпіонаті Європи. Сам він вперше відзначився на Євро в 37 років.

У другому ж таймі забивали тільки австрійці. Дотиснути суперника вдалося ближче до кінця поєдинку. На 78-й хвилині святкував Міхаель Грегорич, а на 89-й контрольний постріл стався від Марко Арнаутовича.

У підсумку Австрія перемогла 3:1 і очолила групу. Але це може бути тимчасово, до матчу Нідерланди - Україна.

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