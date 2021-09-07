Україна профінансувала російську армію на 5 млрд грн через імпорт струму, - нардеп

"За останні два роки держава Україна витратила понад 5 млрд гривень на закупівлю струму з країни-агресора та підконтрольного їй режиму в Білорусі. Ці 5 млрд грн пішли не на зарплати українським шахтарям, енергетикам і атомникам, а на фінансування російської армії, яка анексувала Крим і воює проти Збройних Сил України на Сході нашої держави", - наголосив Наливайченко.

Він нагадав, що навесні парламент ухвалив закон про заборону імпорту російської електроенергії як мінімум до кінця 2021 року. Однак, на сьогодні влада, всупереч закону, робить все для того, щоб відновити злочинний імпорт уже з 1 жовтня.

"Закупівля електроенергії у країни-агресора - це злочин проти національних інтересів. І за це політики і чиновники повинні і будуть відповідати перед законом", - додав нардеп.