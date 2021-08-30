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Повернення імпорту струму з Росії і Білорусі недопустиме, - Галущенко

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 18:13
Повернення імпорту струму з Росії і Білорусі недопустиме, - Галущенко Фото: повернення імпорту електрики з Росії та Білорусі неприпустимо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство енергетики буде роботи все для того, щоб не допустити повернення імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Навіть говорити не хочу про те, щоб припустити таку ймовірність у якомусь крайньому випадку. Я робитиму все, щоб цього не відбулося. Хоч і різні варіанти намагаються просувати, однак вважаю, що нам треба мобілізуватися, аби не допустити повернення імпорту з Росії та Білорусі", - заявив міністр.

Міністр наголосив, що упродовж опалювального сезону Україні потрібно імпортувати близько 3,5 млн тонн вугілля.

"Ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і "Центренерго" працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися по імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - додав міністр.

Нагадаємо, в 2021 році Україна імпортувала з Росії і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Імпорт призвів до збитків українських виробників електроенергії.

В квітні Верховна рада прийняла проект закону про заборону імпорту з Росії і Білорусі до кінця 2021 року, однак НКРЕКП вирішила обмежити поставки лише на 4 місяці, до 30 вересня 2021 року.

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