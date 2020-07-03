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Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба, - МЗС

Новини » Політика     03.07.2020 - 15:46
Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба, - МЗС
Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)

Україна наполягає на виконання передбачених Договором зобов'язань усіма державами-учасниками

Україна спільно з державами-партнерами з числа членів НАТО і Європейського союзу продовжить участь в Договорі з відкритого неба та його імплементацію. Україна також наполягає на сумлінному виконанні зобов'язань передбачених усіма без винятку державами-учасниками.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Одним з важливих напрямків практичної взаємодії та елементом оперативної сумісності між збройними силами держав-членів НАТО і України є проведення спільних спостережних місій за участю українських та іноземних інспекторів.

Крім того, у МЗС зазначили, що українська сторона вважає справжніми причинами виходу Сполучених Штатів з Договору спровоковані Росією свідомі багаторічні дії, спрямовані на злам загальноєвропейських режимів у сфері контролю над озброєннями та військової стриманості.

"Україна закликає всі держави-учасниці забезпечити дотримання та подальшу імплементацію Договору, а також до активної протидії спробам Москви маніпулювати його положень з метою легалізації наслідків збройної агресії Росії проти України, тимчасової окупації та незаконної анексії частини суверенної території України", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з Договору про відкрите небо.

Крім того, в Європейському союзі закликали Білий дім переглянути рішення про вихід з договору.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України договорМЗС
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