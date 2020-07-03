Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД

Фото: здание МИД Украині (РБК-Украина)

Украина настаивает на выполнении предусмотренных Договором обязательств всеми государствами-участниками

Украина совместно с государствами-партнерами из числа членов НАТО и Европейского союза продолжит участие в Договоре по открытому небу и его имплементацию. Украина также настаивает на добросовестном выполнении предусмотренных обязательств всеми без исключения государствами-участниками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Одним из важных направлений практического взаимодействия и элементом оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов НАТО и Украины является проведение совместных наблюдательных миссий с участием украинских и иностранных инспекторов.

Кроме того, в МИД отметили, что украинская сторона считает настоящими причинами выхода Соединенных Штатов из Договора спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности.

"Украина призывает все государства-участники обеспечить соблюдение и дальнейшую имплементацию Договора, а также к активному противодействию попыткам Москвы манипулировать его положениями с целью легализации последствий вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации и незаконной аннексии части суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора про открытое небо.

Кроме того, в Европейском союзе призвали Белый дом пересмотреть решение о выходе из договора.

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Автор: РБК-Украина