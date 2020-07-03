ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД

Новости » Политика     03.07.2020 - 15:46
Украина продолжит участие в Договоре по открытому небу, - МИД
Фото: здание МИД Украині (РБК-Украина)

Украина настаивает на выполнении предусмотренных Договором обязательств всеми государствами-участниками

Украина совместно с государствами-партнерами из числа членов НАТО и Европейского союза продолжит участие в Договоре по открытому небу и его имплементацию. Украина также настаивает на добросовестном выполнении предусмотренных обязательств всеми без исключения государствами-участниками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Одним из важных направлений практического взаимодействия и элементом оперативной совместимости между вооруженными силами государств-членов НАТО и Украины является проведение совместных наблюдательных миссий с участием украинских и иностранных инспекторов.

Кроме того, в МИД отметили, что украинская сторона считает настоящими причинами выхода Соединенных Штатов из Договора спровоцированные Россией сознательные многолетние действия, направленные на слом общеевропейских режимов в сфере контроля над вооружениями и военной сдержанности.

"Украина призывает все государства-участники обеспечить соблюдение и дальнейшую имплементацию Договора, а также к активному противодействию попыткам Москвы манипулировать его положениями с целью легализации последствий вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации и незаконной аннексии части суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора про открытое небо.

Кроме того, в Европейском союзе призвали Белый дом пересмотреть решение о выходе из договора.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины договорМИД Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь