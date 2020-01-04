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Україна продовжить виготовляти "шампанське" та "коньяк"

Новини » Економіка     04.01.2020 - 15:01
Україна продовжить виготовляти "шампанське" та "коньяк"
Фото: так зване шампанське (РБК-Україна)

Напої із цими назвами дозволено виготовляти до 1 січня 2026 року

В Україні продовжать виготовляти та реалізовувати так звані "коньяки" та "шампанське" до 2026 року. Про це повідомляється на сторінці корпорації по виноградарству та виноробній промисловості "Укрвинпром" у Facebook.

Як зазначили в корпорації, українські підприємства також продовжать експортувати цю продукцію до третіх країн.

В "Укрвинпромі" нагадали, що виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стосовно використання географічних зазначень ЄС.

"Для певного переліку назв виноробної продукції, в тому числі (зокрема) для назв "шампанське" та "коньяк" - це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна протягом найближчих років юридична ситуація", - повідомили в концерні.

Україна продовжить виготовляти &quot;шампанське&quot; та &quot;коньяк&quot;

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що одне з завдань, яке стоїть перед українським урядом - оновлення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке має відбутися в 2021 році.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у червні 2019 року підтримка вступу України в НАТО і ЄС виросла до історичного максимуму.

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