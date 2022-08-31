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Україна продовжує фінансувати понад 600 лікарень в окупації, - МОЗ

Фото: Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я України (скріншот відео)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку російського вторгнення в окупації працюють 649 лікарень, які Україна продовжує фінансувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МОЗ України.

За словами заступника міністра охорони здоров'я України Олексія Яременка, лікарні з якими вдалося встановити зв'язок продовжують отримувати фінансування. Кошти спрямовують на підтримку роботи лікарень, зокрема на зарплати медикам.

"Щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування"- сказав Яременко.

В липні НСЗУ перерахувала таким лікарням 2,6 млрд гривень. За півроку за програмою медичних гарантій, було направлено 17 млрд гривень. Також Яременко підкреслив, що Росія продовжує блокувати постачання будь-яких ліків з підконтрольних Україні територій та тимчасово окуповані.

Нагадаємо, що Росія не погоджується на коридори для доставки ліків на окуповані території вже півроку.

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