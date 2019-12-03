Україна продовжила угоду з Росією на транзит нафти на 10 років

АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Про це повідомляє прес-служба української компанії.

Як зазначається в повідомленні, підписання документу відбулось відповідно до рішення акціонера АТ "Укртранснафта" - НАК "Нафтогаз України" від 27 листопада 2019 року.

Документ підписали генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко та віце-президент ПАТ "Транснефть" Сергій Андронов в рамках Міжнародної конференції "Енергетика у 21 столітті" (м. Загреб, Республіка Хорватія).

При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів, зазначили в "Укртранснафті".

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів "Укртранснафти", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, у 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.

Відзначимо, у цьому році зниження обсягів транзиту нафти обумовлене вимушеною зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із вмістом хлорорганічних сполук, що перевищує допустиму норму.