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Україна продовжує безвіз для громадян Північної Македонії


Безвіз для Північної Македонії продовжено ще на рік

Президент Украины Петр Порошенко продлил безвиз для граждан Северной Македоний еще на год. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года вводится безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. В указе отмечается, что безвиз продлевают для реализации принципов добрососедского партнерства между странами.

Напомним, ранее спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что Украина может отменить безвиз с Израилем.

Отметим, 1 марта 2019 года для граждан Украины вступили в силу поездки в Грузию по внутренним паспортам в виде ID-карт. В частности, в дополнение к существующему безвизовому режиму между странами вводятся взаимные поездки на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель. Таким образом, владельцам внутренних ID-паспортов для посещения Грузии необязательно иметь при себе заграничный паспорт.

 

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