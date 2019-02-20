Україна продемонструвала США докази російської агресії на Донбасі

Вчора на Донбасі було зафіксовано рекордну кількість пострілів з боку бойовиків

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев представил делегации США видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками от начала 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, вчера в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии россиянами средств поражения.

"В течение прошлых суток на позиции наших войск враг потратил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минскими договоренностями. Из них калибра 122 мм - 317 единиц, калибра 120 мм - 37 единиц.

Фото: встреча Сергея Наєва и Джони Эрнст (facebook.com/pressjfo.news)

Отмечается, что Наев рассказал представителю Комитета Сената США по вопросам вооруженных сил и безопасности, сенатору Джони Эрнст о мероприятиях, которые проводятся ООС для развития Донецкой и Луганской областей, а также проинформировал о ходе мероприятий гражданско-военного сотрудничества.

Напомним, Джони Эрнст заявила, что США готовы к дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат американского Парламента и внедрение новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России.

Отметим, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, было ранены трое военнослужащих.