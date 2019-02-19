США й надалі підтримуватимуть Україну у протидії агресії Росії

Фото: Джоні Ернст (mil.gov.ua)

Україна і США обговорили підтримку обороноздатності нашої держави

США готові до подальшої підтримки України з боку обох палат американського Парламенту та впровадження нових законодавчих актів, які зміцнюватимуть здатність України протистояти агресії Росії. Про це заявила сенатор США Джоні Ернст за результатами зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Як повідомляється, сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії з метою зміцнення обороноздатності України.

"Принциповою залишається позиція щодо здійснення глибинних реформ української армії для розвитку сучасних оперативних спроможностей в інтересах захисту держави та набуття військових критеріїв членства в НАТО", - заявив Полторак.

В свою чергу, сенатор Джоні Ернст запевнила в подальшій підтримці України з боку обох палат американського Парламенту та готовності до впровадження нових законодавчих актів, які зміцнюватимуть здатність України протистояти агресії Росії.

Фото: зустріч Джоні Ернст із Степаном Полтораком (mil.gov.ua)

Під час зустрічі йшлося про нагальні питання, пов’язані з ситуацією в окупованому Криму та на сході України, спільною протидією гібридній російській агресії.

Нагадаємо, 14 лютого у Конгресі Сполучених Штатів Америки представили законопроект, який передбачає збільшення на 75 мільйонів доларів кошторису допомоги, що надається Україні в бюджеті на 2019 рік.

16 лютого президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів.