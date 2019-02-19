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Україна продала арештоване майно "Газпрому"

Новини » Енергетика    19.02.2019 - 20:21
Україна продала арештоване майно "Газпрому"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

"Голдмен" купив 40,2% акцій "Газтранзиту", що раніше належали "Газпрому"

АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Голдмен" купив 40,2% акцій ПрАТ "Газтранзит", що раніше належали ПАТ "Газпром"(РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Як зазначається, згідно з даними торгів на фондовій біржі ПФТС, примусово виставлені на продаж акції "Газтранзита" в кінці січня 2019 року продані за 41,025 млн гривень що на 2% вище їх стартової ціни (40,220 млн грн).

Кінцевим бенефіціаром "Голдмен" вказано Андрія Нестеренко, а керуючим партнером фонду є ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери" народного депутата Андрія Журжія.

Раніше Україна примусово продала 40% в ПАТ "Інститут "ПівденНДІГіпрогаз" (Донецьк), що належали ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Згодом штраф виріс до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Пізніше Господарський суд Києва дозволив стягнути 79,877 млн гривень дивідендів "Газтранзиту" у рамках примусового стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу АМКУ.

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