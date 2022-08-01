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Україна закликала Сербію та Косово до діалогу, щоб унеможливити вплив РФ на регіон

Фото: Україна закликала Сербію та Косово до діалогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна вважає, що Сербії і Косово необхідно організувати діалог на тлі загострення конфлікту. Це допоможе не допустити вплив Росії на Регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Закликаємо сторони (Сербію і Косово - ред.) до конструктивного діалогу заради забезпечення безпеки всіх громадян, збереження миру і забезпечення стабільного розвитку західних Балкан. Важливо не дати РФ простір для реалізації її політики ескалації в регіоні", - зазначають у МЗС.

При цьому у відомстві підкреслили, що рішення Приштини про відстрочку початку перереєстрації Сербських автомобільних номерних знаків і персональних документів є важливим компромісом у виниклому конфлікті.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Косовсько-Митровицькому окрузі на кордоні з Сербією чутні звуки стрілянини і сирени. Косівський спецназ вже стягнув свої сили.

Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що силові підрозділи Косово нібито готують напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.

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