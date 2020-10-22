ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна закликала Росію повернути своїх представників в СЦКК

Автор: Дмитро Левицький

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк закликав Росію повернути своїх офіцерів до Спільного центру з контролю й координації. Він також вимагає від Росії розблокування роботи СЦКК.

Популярні новини

Таку заяву він зробив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

Цимбалюк закликав російську сторону якомога швидше повернутися до реалізації домовленостей та деескалації ситуації на Донбасі.

"Вона (Росія - ред.) могла б повернути своїх офіцерів до українсько-російського двостороннього органу, СЦКК, і припинити майже трирічне перешкоджання роботі цього механізму", - наголосив він.

Цимбалюк також звернув увагу на те, що проросійські бойовики, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК", не мають жодного права замінювати офіційних представників Росії.

Нагадаємо, наприкінці вересня спостерігачі ОБСЄ помітили проросійських бойовиків з пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення сил на Донбасі.

Крім того, про необхідність повернення Росії в СЦКК заявляв віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасСЦКК