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Україна закликала негайно припинити ракетні обстріли Ізраїлю із Сектору Гази

Автор: Андрій Василюк

МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Секторі Гази. Київ засудив ескалацію і закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю із Сектору Гази.

Про це Міністерство закордонних справ повідомило на своїй сторінці у Twitter.

"Україна засуджує ескалацію у Східному Єрусалимі, в районі Гази та на Західному березі (річки Йордан - ред.), що призвело до численних жертв. Ракетні обстріли Ізраїлю із Сектора Газа повинні негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо всі сторони утримуватися від ескалації насильства", - йдеться в повідомленні.

10 травня, загострилася ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація. З того часу ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

Армія Ізраїлю заявила, що кілька ракет потрапили в житловий будинок в Ашкелоні. За інформацією місцевих ЗМІ, ракети потрапили в два будинки. В результаті обстрілу постраждали шість мирних жителів.

Увечері 10 травня прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС перетнув "червону лінію" своїми обстрілами. За його словами, Ізраїль не потерпить атак на своїх громадян і "відповість з великою силою".

У підсумку ЦАХАЛ оголосив про початок проведення операції" Страж стін", яка спрямована проти групи ХАМАС в Секторі Газа.

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