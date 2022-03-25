Україна закликала світову спільноту закрити міжнародні порти для російських суден

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ закликала міжнародну спільноту закрити морські порти для російських суден. Такий крок має стати кроком у відповідь на блокади українських портів Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Цимбалюка.

За його словами, Росія має намір перекрити торгові шляхи України і морити голодом українські прибережні міста і селища. "Це не повинно залишитися непоміченим і без відповіді з боку міжнародної спільноти - пора закрити міжнародні порти для російських суден", - заявив посол України в ОБСЄ.