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Україна закликала світову спільноту закрити міжнародні порти для російських суден

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Відень, П'ятниця 25 березня 2022 02:25
Україна закликала світову спільноту закрити міжнародні порти для російських суден Міжнародний порт (Фото: 4gates.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ закликала міжнародну спільноту закрити морські порти для російських суден. Такий крок має стати кроком у відповідь на блокади українських портів Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Цимбалюка.

За його словами, Росія має намір перекрити торгові шляхи України і морити голодом українські прибережні міста і селища.

"Це не повинно залишитися непоміченим і без відповіді з боку міжнародної спільноти - пора закрити міжнародні порти для російських суден", - заявив посол України в ОБСЄ.

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