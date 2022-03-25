Украина призвала мировое сообщество закрыть международные порты для российских судов

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ призвала международное сообщество закрыть морские порты для российских судов. Такой шаг должен стать ответным шагом на блокады украинских портов Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Цымбалюка.

По его словам, Россия намерена перекрыть торговые пути Украины и морить голодом украинские прибрежные города и поселки. "Это не должно остаться незамеченным и без ответа со стороны международного сообщества - пора закрыть международные порты для российских судов", - заявил посол Украины в ОБСЕ.