Україна закликала Канаду не повертати газову турбіну "Газпрому" Росії, - Reuters

"Санкції проти Росії забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом", - сказало джерело в Міністерстві енергетики України.

Він також підкреслив, що якщо це рішення буде схвалено, Україна звернеться до європейських колег з проханням переглянути їх підхід виконання Угоди про санкції проти РФ.

Джерело в Міненерго також зазначило, що якщо рішення про передачу турбіни буде прийнято канадцями, то це буде прецедент обходу санкцій проти Росії двома країнами G7.

Рішення про повернення турбіни вже прийнято, повідомило джерело в уряді Канади, знайоме з питанням, додавши, що Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна стала для Росії приводом для припинення постачання газу по газопроводу "Північний потік-1".