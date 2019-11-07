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Україна закликала Німеччину не допомагати "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС

Новини » Політика     07.11.2019 - 23:19
Україна закликала Німеччину не допомагати "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Бундестаг закликали не підтримувати відповідний законопроект

Україна закликає Німеччину не підтримувати законопроект, який пом'якшить Газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Зазначається, що підтримка цієї ініціативи нанесе серйозної шкоди енергетичній безпеці та єдності ЄС.

"Як нам стало відомо, сьогодні на розгляді Бундестагу після півночі стоїть на голосуванні версія поправок, яка дозволить німецькому регулюючому органу схвалити відхилення від ЄС Директиви проектам з інвестиціями, "здійсненими до 23 травня 2019 року" Наразі директива є обов'язковою для кожної держави-члена. Якщо ж поправка сьогодні вночі буде підтримана, то це означатиме порушення консенсусного рішення, ухваленого всіма країнами-членами ЄС", - йдеться в повідомленні.

В українському уряді переконані, що такий поворот подій може мати далекосяжні наслідки для європейської енергетичної безпеки та солідарності між країнами-членами ЄС.

"Україна дуже цінує послідовну підтримку Німеччини нашого суверенітету та територіальної цілісності, а також реформ. У даному випадку йдеться про "суверенітет" і "цілісність" європейської безпеки загалом, щодо чого Україна продемонструвала себе як надійного партнера. І ми розраховуємо на солідарність Німеччини", - відзначається в заяві.

Україна закликала Німеччину не допомагати &quot;Північному потоку-2&quot; обійти директиву ЄС

Раніше повідомлялося, що до німецького Бундестагу внесли законопроект, який пом'якшить Газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що незважаючи на дії уряду Німеччини, Україна, Польща і країни Балтії знайдуть способи заблокувати "Північний потік-2".

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