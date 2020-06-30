Україна закликала Європарламент засудити візит французької делегації в Крим

Представник України при Європейському союзі Микола Точицький звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити візит французьких євродепутатів в окупований Крим. Візит призначений на 30 червня - 2 липня.

Про це повідомили у прес-службі представництва України при ЄС.

Лист з відповідним закликом було направлено на ім'я президента Європарламенту Давида Сассоли і глави комітету ЄП у закордонних справах Девіда Макалістера.

"Організація цього візиту є черговий марною спробою Росії легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема проведення протиправного "голосування" про внесення змін у конституцію Російської Федерації. Крім того, такий візит окремих французьких євродепутатів не тільки порушує законодавство України, але й суперечить офіційній позиції Європейського союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України", - повідомив Точицький.

Крім цього він закликав Європарламент не бути частиною гібридних спроб Росії легітимізувати анексію Криму.

Раніше МЗС України звернувся до Франції з проханням надати офіційну реакцію на візит французької делегації в Крим.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з проведенням в Криму голосування за поправки до конституції РФ у Верховній раді просять посилити санкції проти Росії.