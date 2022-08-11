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Україна закликала арабські країни підтримати ембарго на нафту з РФ

Фото: Україна закликала арабські країни підтримати ембарго на нафту з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські дипломати продовжують працювати над посиланням економічного тиску на Росію, а саме з питання ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.

За інформацією міністерства, 11 серпня в штаб-квартирі Ліги арабських держав в Каїрі відбулася надзвичайна сесія Ради цієї організації на рівні постійних представників. Україну на цьому заході представляв Спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Дипломат звернув увагу на різні напрямки, які стосуються війни проти України, продовольчої кризи та подальшого санкційного тиску на Росію. Субх закликав арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, у тому числі в питанні введення ембарго на поставки російської нафти.

Нагадаємо, що в рамках шостого пакета санкції ЄС, було введено ембарго на російську нафту.

Президент США Джо Байден намагався переконати країни ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін на бензин у світі.

Також США та союзники намагаються встановити максимальну ціну для російської нафти.

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