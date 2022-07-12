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Альтернатива Росії. Байден буде вимагати збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК

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Вашингтон, Вівторок 12 липня 2022 04:21
Альтернатива Росії. Байден буде вимагати збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден має намір переконати країни ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін на бензин у світі в ході своїх зустрічей з лідерами країн Перської затоки в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Члени Організації країн-експортерів нафти мають можливість зробити подальші кроки для збільшення видобутку нафти, незважаючи на пропозиції Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, що вони навряд чи можуть збільшити видобуток нафти.

"Ми повідомимо членам ОПЕК нашу спільну думку. Ми вважаємо, що на світовому ринку має бути достатня пропозиція для захисту світової економіки і захисту американського споживача", — додав Салліван.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

Також ми писали, що Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії.

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