Альтернатива Росії. Байден буде вимагати збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК

Президент США Джо Байден має намір переконати країни ОПЕК збільшити видобуток нафти для зниження цін на бензин у світі в ході своїх зустрічей з лідерами країн Перської затоки в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.