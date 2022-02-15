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Україна не визнає незалежність "ЛДНР": Рада звернулась до НАТО, ООН та Євросоюзу

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада звернулась до НАТО, ООН та Євросоюзу щодо "ЛДНР". Україна не визнає ці "самопроголошені республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення нардепів.

Нардепи прийняли постанову про звернення Верховної ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні Держдума розгляне дві постанови про звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це означатиме вихід з мінських угод.

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