Україна визнає Гуайдо головою єдиного демократичного органу влади Венесуели

Україна закликає владу Венесуели робити все можливе для запобігання вирішення кризи силовим методом

Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

Как сообщает Зеленко, Украина призывает власти Венесуэлы делать все возможное для предотвращения решения кризиса силовым методом.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - сказала она.

Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

Отметим, правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы.