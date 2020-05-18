Україна визнає два найбільших ісламських свята державними

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу заявив, що два найбільших ісламських свята стануть державними в Україні. Найближчим часом буде підписано президентський указ.

Про це він заявив на зустрічі з представниками кримськотатарського народу, передає сайт президента.

Повідомляється, що на цій зустрічі Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Відзначимо, сьогодні, 18 травня, в Україні траурний День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, присвячений пам'яті загиблим під час депортації в 1944 році. Президент Володимир Зеленський підкреслила, що настане той день, коли кримські татари і українці зможуть повернутися додому на півострів після завершення його окупації Росією.

Низка міжнародних партнерів України, в тому числі США, виступила з вимогами від Росії негайно повернути повний контроль над Кримом. Крім того, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін нагадала, що зобов'язання США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишаються непохитними.