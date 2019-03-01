Україна залучила кредит на 530 млн євро під часткові гарантії Світового банку

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Кредит надав Deutsche Bank двома траншами

Міністерство фінансів 28 лютого залучило кредит на 529 млн євро, використавши гарантії Світового банку, надані в грудні 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінфіну.

Згідно з повідомленням, кредит надав Deutsche Bank двома траншами: траншем A у розмірі 240 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншем B у розмірі 289 млн євро з терміном погашення 10 років.

"За цим кредитом було використано другу частину гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) загальною сумою в розмірі 750 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів.

Наприкінці грудня 2018 року до українського бюджету зарахували 349,3 млн євро кредиту Deutsche Bank. Для отримання цього кредиту використали надані Світовим банком гарантії на суму 375 млн доларів.

У лютому Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту на 630 млн доларів. Згідно з постановою, Міністерство фінансів залучить кредиту у формі двох траншів: траншу A та траншу B, на загальну суму в євро, що не перевищує еквівалент 630 млн доларів.

"На суму кожного траншу кредиту нараховується: відсотковий дохід за ставкою не вище 5,9 відсотка річних; комісія за організацію кредиту в розмірі 0,8 відсотка", - йдеться в постанові.

Крім того, зобов’язання за кредитом у сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн доларів, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно із кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch та TMF Global Service (UK) Limited.