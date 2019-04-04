Україна привітала рішення НАТО зі стримування Росії в Чорному морі

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що пакет заходів НАТО по стримуванню РФ у Чорному морі посилить захист України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Цинцадзе.

Вона наголосила, що міністри закордонних справ НАТО підтвердили заклик звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

"Вітаємо рішення міністрів закордонних справ НАТО про посилення безпеки в регіоні Чорного моря. Узгоджений пакет заходів також посилить захист України. Міністри підтвердили заклик до Росії звільнити наших моряків, захоплених в результаті відкритого жорстокого нападу", - написала Цинцадзе.

РБК-Україна писало, що сьогодні в НАТО узгодили пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні. Підтримка НАТО буде активізуватися в таких напрямках як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань та обміну інформацією.

Нагадаємо, повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні мають намір розглянути і схвалити пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які виходять від Росії в Чорноморському регіоні.