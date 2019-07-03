Україна вітає намір канадських депутатів направити спостерігачів на вибори

Президент України Володимир Зеленський подякував членам парламенту Канади за участь у місії спостерігачів на минулих президентських виборах в Україні. Про це він скель під час зустрічі з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною відбулася 3 липня у Торонто, передає пресс-служба президента.

Він також привітав намір Канади направити таку ж місію на позачергові парламентські вибори, заплановані на 21 липня.

Як повідомляється на офіційному сайті глави Української держави, зустріч Зеленського з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною відбулася 3 липня у Торонто.

Глава держави висловив вдячність за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті. Також Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентарів з протидії російської агресії та впровадження потужних канадських санкцій проти РФ. "Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України", - сказав президент.

Зеленський висловив надію на продовження активних міжпарламентських контактів після формування в новому складі Верховної Ради депутатської групи зі зв'язків з Канадою.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в рамках Третьої конференції щодо реформ в Україні заявила, що Канада не буде видавати в'їзні візи жителям окремих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російські паспорти.