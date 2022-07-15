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Україна приєдналася до програми EU4Health: що це означає

Фото: Віктор Ляшко підписав угоду за програмою EU4Health (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна стала учасником європейської програми EU4Health, яка підвищує готовність країн Євросоюзу до кризових ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представництва ЄС в Україні.

"З Віктором Ляшком підписали історичну угоду між ЄС та Україною про приєднання України до програми EU4Health. Це забезпечить доступ до фінансування ЄС для невідкладної та подальшої підтримки системи охорони здоров'я. Це черговий символ нашої непохитної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Що це за програма

Програма EU4Health була прийнята у відповідь на пандемію COVID-19 і для підвищення готовності до криз в ЄС. Вона передбачає інвестиції в розмірі 5,3 млрд євро у сфері охорони здоров'я на період 2021-2027 років.

Таким чином, її учасники можуть розраховувати на фінансування своєї медичної системи.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив план реалізації угоди про відкрите небо з Європейським союзом.

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