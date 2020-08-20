Україна може призупинити екстрадицію до Білорусі, - джерело

Джерело в дипломатичних колах вважає, що є кілька можливих варіантів реагування України. Серед них - припинення співробітництва з питань екстрадиції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Поле для маневру: яку позицію займе Україна щодо білоруської кризи".

Також є варіант скасування запланованого на жовтень "Форуму регіонів України та Білорусі" в Гродно, заморозки роботи різних двосторонніх груп.

За даними джерела, призупинення екстрадиції було би дзеркальною відповіддю на демарш офіційного Мінська в історії з видачею "вагнеровців", при тому що білоруські правоохоронці звертаються до українських колег з запитами набагато частіше, ніж навпаки.

А ось ідея з відкликанням посла несе і негативні моменти. Йому, швидше за все, краще залишатися в Мінську і збирати інформацію, вважає джерело.

Нагадаємо, в Офісі президента України пояснили позицію щодо кризи в Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що ситуація в Білорусі може істотно вплинути на Україну.