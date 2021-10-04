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Україна призупинила закачування газу в підземні сховища

Автор: Олександр Білоус

Обсяг газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на ранок 4 жовтня 2021 року становив 18 875,94 млн кубометрів. За останню добу обсяг газу в сховищах не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті "Укртрансгазу".

За даними компанії, за 2 жовтня в ПСГ було закачано 0,61 млн кубометрів, після чого закачування зупинилося.

Нагадаємо, обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 1 жовтня 2021 року досяг 18,7 млрд куб.м газу. Це на 33% менше, ніж на цю ж дату минулого року (27,9 млрд куб.об).

Зазначимо, 1 жовтня 2020 року обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ)досяг позначки у 27,9 млрд куб. м і був рекордними за 10 років

Максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу. Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року. Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.

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