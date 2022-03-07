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Україна призупинила експорт деяких продуктів харчування

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Понеділок 07 березня 2022 00:08
Україна призупинила експорт деяких продуктів харчування Фото: Україна тимчасово зупиняє експорт на деякі товари (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Україна тимчасово зупинила вивезення з країни кількох продуктів харчування, які дуже важливі для продовольчої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Експорт тимчасово заборонений наступних продуктів: жито, овес, гречка, просо, м'ясо, цукор і харчова сіль.

На експорт інших продуктів тепер потрібен дозвіл Мінекономіки: пшениці, кукурудзи, рослинної олії, м'яса птиці та курячих яєць.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович спростував інформацію про "наймасовіший наліт" на Україну за всі дні війни в ніч з 6 на 7 березня.

Дана інформація активно поширилася по соцмережах, але Арестович закликав українцям не вірити в усі страшилки, про які пишуть в мережі.

Він також підкреслив, що оперативні можливості окупантів далекі як від масованих ударів, так і дуже далекі - від фінальних штурмів.

Ми також писали про те, що під Миколаєвом російські військові кинули техніку серед поля і втекли. Передбачається, що техніку залишила десантна бригада.

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