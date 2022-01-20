ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Імовірність вступу України до НАТО найближчим часом невисока, - Байден

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 00:51
Імовірність вступу України до НАТО найближчим часом невисока, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднається до НАТО. Причиною він називає те, що Україна ще не виконала всі необхідні для цього вимоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Байдена.

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", - заявив він.

За словами глави Білого дому, це пов'язано з тим, що Україні ще належить виконати багато роботи в області демократії і ряду інших подій, які там відбуваються.

Також американський президент нагадав, що для вступу країни в НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

Раніше ми писали, що у Німеччині заявили, що вступ України до НАТО зараз не розглядається.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі