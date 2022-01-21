Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО до 2030

Північноатлантичний альянс (НАТО) запросив Україну приєднатися до формування стратегічної концепції Альянсу до 2030 року. Київ підготує свої пропозиції, засновані на досвіді боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Повідомляється, що оновлена Стратегічна концепція дасть розуміння політики НАТО на наступне десятиліття, зокрема, співпраці з країнами-аспірантами.

"Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу прихильність політиці відкритих дверей НАТО і посиленню східного флангу Альянсу", - зазначила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.