Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО до 2030
Північноатлантичний альянс (НАТО) запросив Україну приєднатися до формування стратегічної концепції Альянсу до 2030 року. Київ підготує свої пропозиції, засновані на досвіді боротьби з російською агресією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що оновлена Стратегічна концепція дасть розуміння політики НАТО на наступне десятиліття, зокрема, співпраці з країнами-аспірантами.
"Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу прихильність політиці відкритих дверей НАТО і посиленню східного флангу Альянсу", - зазначила віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.
Нагадаємо, минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але точних термінів поки немає.
А президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до альянсу.