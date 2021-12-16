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Україна є прикладом руху від антисемітизму до філосемітизму, - Карр

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Україна, Четвер 16 грудня 2021 16:49
Україна є прикладом руху від антисемітизму до філосемітизму, - Карр Фото: екс-спецпредставник США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Сучасна Україна може вважатися взірцем для інших країн у сфері організації відносин із єврейськими громадами та боротьби з антисемітизмом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього спеціального представника США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елана Карра.

Він відзначив важливість Kyiv Jewish Forum, завдяки якому все більше людей дізнаються про багату єврейську історію України. Більш того, форум також демонструє світу гармонійні відносини, які склалися між українцями та євреями.

"Сьогодні в Україні насправді існує культура філосемітизму. Це захоплююче перетворення. Звичайно, жодна країна не є ідеальною. Антисемітизм є скрізь у світі, і в Україні є антисемітизм. Але, знаєте, коли я був на першому Kyiv Jewish Forum три роки тому, я казав, що на виборах президента України, де на той час кандидат в президенти Зеленський лідирував у опитуваннях на сорок пунктів, його єврейство зовсім не було проблемою в тій президентській кампанії", - нагадав Карр.

За його словами, Україна є дуже важливою історією у глобальній боротьбі з антисемітизмом, незважаючи на той факт, що країни-сусіди намагаються ставити під сумнів трансформацію України від антисемітизму десятки років тому до філосемітизму сьогодні. Карр зазначив, що в Україні спостерігається "перехресне запилення" двох культур через чудові україно-єврейські відносини.

"Надзвичайно важливо продовжувати це "перехресне запилення", щоб єврейські громади світу розуміли одна одну та підтримували зв’язок "Я - Ізраїль" у всьому світі", - наголосив Карр.

Він додав, що українська єврейська спільнота відіграє ключову роль у відносинах між Україною, Сполученими Штатами та Ізраїлем.

"Україна є центром єврейської спільноти ашкеназі в Європі, і, звичайно, Ізраїль є національною державою єврейського народу та домом для найбільшої єврейської громади у світі. Сполучені Штати є найбільшою діаспорою єврейської громади у світі. Це критично важливі відносини", - сказав колишній спецпредставник США.

Нагадаємо, приводом для Kyiv Jewish Forum-2021 стало 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між державою Ізраїль та Україною. Організатором форуму є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.

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