ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина - пример движения от антисемитизма к филосемитизму, - Карр

Новина українською →
Украина, Четверг 16 декабря 2021 16:49
Украина - пример движения от антисемитизма к филосемитизму, - Карр Фото: экс-спецпредставитель США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Современная Украина может считаться образцом для других стран в сфере организации отношений с еврейскими общинами и борьбы с антисемитизмом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего специального представителя США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элана Карра.

Он отметил важность Kyiv Jewish Forum, благодаря которому все больше людей узнают о богатой еврейской истории Украины. Более того, форум также демонстрирует миру гармоничные отношения, которые сложились между украинцами и евреями.

"Сегодня в Украине действительно существует культура филосемитизма. Это увлекательное преображение. Конечно, ни одна страна не идеальна. Антисемитизм есть везде в мире, и в Украине есть антисемитизм. Но, знаете, когда я был на первом Kyiv Jewish Forum три года назад, я говорил, что на выборах президента Украины, где в то время кандидат в президенты Зеленский лидировал в опросах на сорок пунктов, его еврейство совсем не было проблемой в той президентской кампании", - напомнил Карр.

По его словам, Украина является очень важной историей в глобальной борьбе с антисемитизмом, несмотря на тот факт, что страны-соседи пытаются ставить под сомнение трансформацию Украины от антисемитизма десятки лет назад к филосемитизму сегодня. Карр отметил, что в Украине наблюдается "перекрестное опыление" двух культур из-за замечательных украино-еврейских отношений.

"Очень важно продолжать это "перекрестное опыление", чтобы еврейские общины мира понимали друг друга и поддерживали связь "Я - Израиль" по всему миру", - подчеркнул Карр.

Он добавил, что украинское еврейское сообщество играет ключевую роль в отношениях между Украиной, Соединенными Штатами и Израилем.

"Украина является центром еврейского сообщества ашкенази в Европе, и, конечно, Израиль является национальным государством еврейского народа и домом для величайшей еврейской общины в мире. Соединенные Штаты являются самой большой диаспорой еврейской общины в мире. Это критически важные отношения", – сказал бывший спецпредставитель США.

Напомним, поводом для Kyiv Jewish Forum-2021 послужило 30-летие установления дипломатических отношений между государством Израиль и Украиной. Организатором форума является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше